18:31, 23 апреля 2026Россия

Появились подробности о работе детсадов возле горящего четвертый день терминала в Туапсе

В Туапсе из-за пожара на терминале закрыли школу, два детсада и ТЦ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

В Туапсе возле горящего четвертый день морского терминала временно закрыли несколько учреждений. Об этом говорится в Telegram-канале краснодарского оперштаба.

«В районах, прилегающих к морскому терминалу, с 16 апреля по рекомендации Роспотребнадзора временно не работают детские сады № 22 и № 25, школа № 3 — учебный год в ней будет продлен», — говорится в сообщении.

Помимо того, торговый центр (ТЦ) Красная площадь временно не будет принимать посетителей.

Терминал загорелся после атаки ВСУ в ночь на 20 апреля. Из-за удара украинских войск в море и реку попали нефтепродукты, а в атмосферу поступили продукты горения.

