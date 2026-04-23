Приставы нашли россиянина-должника среди мешков овощей

Житель Башкирии спрятался от приставов в мешках с овощами, его выдал телефон

Житель Аскинского района Башкирии, задолжавший деньги по алиментам, спрятался от приставов в погребе с соленьями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском главке ФССП России.

По данным ведомства, мужчина после развода с женой не платил алименты на содержание общей дочери. Приставы объявили должника в исполнительский розыск, а когда узнали, что он живет у родителей, приехали навестить. Дверь сотрудникам открыла пожилая пара, которая уверяла, что сына нет дома. Тем не менее приставы решили осмотреть помещение, и в это время под полом зазвонил телефон. Один из сотрудников обнаружил погреб, заглянул внутрь и нашел должника — он сидел среди банок с соленьями и мешков с овощами. В руке у него был телефон, который его и выдал.

Должника доставили в отделение. Суд назначил ему десять суток ареста по статье 5.35.1 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») КоАП РФ.

