Находящийся в бегах россиянин спрятался от спецназа в шкафу своего дома

В Кузбассе спецназ задержал 19 человек, объявленных в федеральный розыск

В Кемеровской области сотрудники УФСИН при поддержке отдела специального назначения «Кедр» завершили масштабную межведомственную операцию по розыску преступников. Об этом пишет РИА Новости.

Правоохранители проверили более 240 адресов. В результате задержаны 19 осужденных, объявленных в федеральный розыск. Среди них — те, кто уклонялся от следствия, суда, отбывания наказания в колонии-поселении, а также скрывался от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Один из разыскиваемых, мужчина 1996 года рождения, приговоренный к исправительным работам, был обнаружен в жилом доме в поселке Звездный. Услышав приближение оперативников, он попытался спрятаться в шкафу в спальной комнате, но это не помогло.

Все задержанные доставлены в места принудительного содержания. Дальнейшую судьбу каждого определит суд.

Ранее в Дагестане арестованный за нападение на сотрудника полиции выпрыгнул из окна второго этажа больницы, в которую попал из-за болей в животе.