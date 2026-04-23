Публичный скандал стал причиной лишения статуса российского судьи

Верховный суд РФ признал законным прекращение полномочий судьи Моргуновой

Верховный суд (ВС) России признал законным досрочное прекращение полномочий ставропольской судьи Татьяны Моргуновой за грубое и неэтичное поведение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бывшая судья Советского районного суда Ставрополья была привлечена к дисциплинарной ответственности после публичного скандала с председателем этого же суда Игорем Гандембулом, во время которого она обвинила его в некомпетентности при коллегах. Ссора была в январе, отмечает «Право.ру». По словам самого Гандембула, Моргунова спровоцировала конфликт и, когда он пытался поговорить с ней, она вышла из кабинета, задев его. После этого он выставил руку вперед, попробовал уговорить ее успокоиться и продолжить диалог. Его самого тогда тоже привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что он не организовал судебное разбирательство и не выполнил возложенные на него административные полномочия. На него жаловались адвокаты, недовольные затягиваем процессов.

Тем не менее к Моргуновой также имелись претензии за некорректное поведение по отношению к полицейским, личные разговоры по телефону во время слушаний и публичное выступление в зале судебного заседания в присутствии участников процесса.

Экс-судью намерены привлечь к уголовной ответственности.

ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении зампреда Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, подозреваемого в получении взяток за свои решения. Он, по данным следствия, регулярно договаривался через посредников с фигурантами дел о «взаимовыгодном сотрудничестве». В частности, за 4 миллиона рублей судья сменил меру пресечения обвиняемому с СИЗО на домашний арест, с другого подсудимого взял всего полтора миллиона рублей за аналогичное послабление.