Силовые структуры
14:41, 23 апреля 2026

Публичный скандал стал причиной лишения статуса российского судьи

Верховный суд РФ признал законным прекращение полномочий судьи Моргуновой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Верховный суд (ВС) России признал законным досрочное прекращение полномочий ставропольской судьи Татьяны Моргуновой за грубое и неэтичное поведение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бывшая судья Советского районного суда Ставрополья была привлечена к дисциплинарной ответственности после публичного скандала с председателем этого же суда Игорем Гандембулом, во время которого она обвинила его в некомпетентности при коллегах. Ссора была в январе, отмечает «Право.ру». По словам самого Гандембула, Моргунова спровоцировала конфликт и, когда он пытался поговорить с ней, она вышла из кабинета, задев его. После этого он выставил руку вперед, попробовал уговорить ее успокоиться и продолжить диалог. Его самого тогда тоже привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что он не организовал судебное разбирательство и не выполнил возложенные на него административные полномочия. На него жаловались адвокаты, недовольные затягиваем процессов.

Тем не менее к Моргуновой также имелись претензии за некорректное поведение по отношению к полицейским, личные разговоры по телефону во время слушаний и публичное выступление в зале судебного заседания в присутствии участников процесса.

Экс-судью намерены привлечь к уголовной ответственности.

ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении зампреда Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, подозреваемого в получении взяток за свои решения. Он, по данным следствия, регулярно договаривался через посредников с фигурантами дел о «взаимовыгодном сотрудничестве». В частности, за 4 миллиона рублей судья сменил меру пресечения обвиняемому с СИЗО на домашний арест, с другого подсудимого взял всего полтора миллиона рублей за аналогичное послабление.

    Последние новости

    Буданов высказался о признании потерянных Украиной территорий

    На рыбалке под Москвой мальчик «поймал» свой глаз на крючок

    В России заявили об ответе в случае блокады Калининградской области Западом

    Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными с Россией

    Зеленский высказался об «угрозе из Белоруссии»

    Публичный скандал стал причиной лишения статуса российского судьи

    Россиянам назвали неожиданную пользу сэндвичей

    В российском вузе создали руку-шахматиста с 3D-камерой

    Россияне стали занимать больше денег на покупку машин

    Олимпийская чемпионка порвала наряд для церемонии вручения премии

    Все новости
