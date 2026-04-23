Работу косметолога с кадрами клиентки оценили словами «пусть выйдет в окно»

Косметолог из России опубликовала ролик, демонстрируя внешность посетительницы после процедур, чем разозлила пользователей сети. Видео опубликовано в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В аккаунте с никнеймом teatr_krasoti запечатлели клиентку в черном расстегнутом комбинезоне, который открывал область декольте. При этом у нее были собраны волосы в низкий хвост, подчеркивающий черты лица. «Когда идешь к косметологу, после которого не придется ничего исправлять», — подписали создатели публикации.

Юзеры оценили работу косметолога с кадрами клиентки словами «пусть выйдет в окно». «А зачем это видео? Чтобы мы увидели этого косметолога и перестали туда ходить? Если да, то у вас получилось», «Где тот самый комментарий про общий котел», «Что-то тут не так», «Из серии: "У вашего косметолога есть окошко? Пусть выйдет в него"», «С чего бы начать…» — написали они.

Ранее в апреле россиянам назвали популярную привычку, которая приводит к раннему старению. Косметолог Екатерина Шадрина заявила, что появление морщин может спровоцировать сон лицом в подушку.