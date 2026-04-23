Раскрыта причина проверки следователями «Вредных советов» Остера

«Ъ»: Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера после доклада Бутиной

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение проверить книги автора «Вредных советов» Григория Остера после доклада депутата Государственной Думы Марии Бутиной. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным источника, в докладе отмечено, что произведения писателя разрушают нравственный фундамент детей под видом юмора и воспитания. По мнению Бутиной, книга «Вредные советы» представляет из себя «легитимизацию жестокости». Кроме того, в докладе упоминались критические высказывания Остера о специальной военной операции (СВО).

Ранее Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» на «сомнительные с педагогической точки зрения установки». По мнению участников одного из заседаний СК РФ, произведения автора могут быть вредны для несовершеннолетних читателей.

На фоне проверки член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова выразила мнение, что Остеру следует отказаться от российских наград. Свою точку зрения парламентарий мотивировала тем, что писатель покинул территорию России после начала СВО.