10:31, 23 апреля 2026Культура

Раскрыта причина проверки следователями «Вредных советов» Остера

«Ъ»: Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера после доклада Бутиной
Ольга Коровина
Григорий Остер

Григорий Остер. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение проверить книги автора «Вредных советов» Григория Остера после доклада депутата Государственной Думы Марии Бутиной. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным источника, в докладе отмечено, что произведения писателя разрушают нравственный фундамент детей под видом юмора и воспитания. По мнению Бутиной, книга «Вредные советы» представляет из себя «легитимизацию жестокости». Кроме того, в докладе упоминались критические высказывания Остера о специальной военной операции (СВО).

Ранее Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» на «сомнительные с педагогической точки зрения установки». По мнению участников одного из заседаний СК РФ, произведения автора могут быть вредны для несовершеннолетних читателей.

На фоне проверки член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова выразила мнение, что Остеру следует отказаться от российских наград. Свою точку зрения парламентарий мотивировала тем, что писатель покинул территорию России после начала СВО.

    Последние новости

    Объявлено о «бесчеловечной атаке» ВСУ на регион России в тысяче километров от границы

    Раненую после обстрела краснокнижную птицу спасли в Уфе

    Врачей обвинили в сокрытии реальной причины смерти сотрудника российского авиазавода

    Россиянин получил 5,5 года колонии за комментарии в мессенджере

    Уехавший в Израиль комик пошутил про изменения в своей русской речи

    Ученый назвал способ защититься от клещей

    Глава МИД Греции допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году

    Исполнительница хита «Матушка-земля» прогулялась по улице в образе за сотни тысяч рублей

    58-летняя женщина расправилась с 93-летним мужем при помощи вазы

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    Все новости
