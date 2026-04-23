Раскрыто неожиданное воздействие кофе на уровень тревожности

Профессор Крайан: Кофе способен снижать уровень тревожности

Помимо бодрящего эффекта, кофе способен снижать уровень тревожности, воздействуя на ось «кишечник — мозг». Об этом неожиданном воздействии напитка на психику рассказал профессор Джон Крайан, сообщает UCC Research.

По словам Крайана, влияние кофе на мозг было раскрыто во время исследования, которое он возглавлял. В ходе него выяснилось, что как обычный напиток, так и вариант без кофеина способны улучшать настроение и снижать уровень стресса.

«Кофе — это не просто кофеин, а сложный продукт, который взаимодействует с микробами, населяющими кишечник, и влияет на наше эмоциональное состояние», — отметил Крайан. При этом исследование также показало, что именно кофе с кофеином чаще ассоциируется со снижением уровня тревожности и улучшением концентрации.

Ученые также подчеркнули, что умеренное потребление напитка — около трех-пяти чашек в день — может быть безопасным для большинства людей и даже приносить пользу. По их мнению, кофе может стать частью сбалансированного рациона, поддерживая как пищеварение, так и психоэмоциональное состояние.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, как кофе связан со здоровьем сердца. По ее словам, при чрезмерном употреблении напиток может вызывать неприятные симптомы, но в небольших объемах не опасен.