Минобороны России отчиталось об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, также атакованы пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 138 районах.

Согласно официальным данным, за сутки Киев потерял в зоне действия российских группировок войск около 1325 солдат.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на ее условиях. Украина, по его словам, не готова к такого рода решениям.