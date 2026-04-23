13:58, 23 апреля 2026

Редкий выход страдающего деменцией Джека Николсона попал на видео

Актер Джек Николсон пообщался с поклонниками в 89-й день рождения
Ольга Коровина

Культовый американский актер Джек Николсон пообщался с поклонниками в день своего рождения. Соответствующее видео появилось в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

89-летний артист задержался на выходе из отеля, чтобы раздать автографы ожидавшим его фанатам. В комментариях пользователи отметили, что Николсон с трудом передвигался, опираясь на трость, однако был вежлив и улыбался собравшимся.

Николсон ушел из кинематографа в 2010 году, когда на экраны вышла картина «Как знать». Актер не делал официальных заявлений о завершении карьеры и никак не объяснял свое решение. В 2023-м таблоиды рассказали, что звезда «Сияния» страдает тяжелой формой деменции, живет в одиночестве в особняке в Лос-Анджелесе и общается только с родственниками.

Ранее Деми Мур поздравила с днем рождения своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией. Актриса опубликовала новые фотографии звезды «Крепкого орешка», на которых он запечатлен с двухлетней внучкой Луэттой.

