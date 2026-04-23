Россиян предупредили о наказании за борьбу с вредителями на даче

За неправильную обработку дачи от вредителей россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей. О наказании предупредила юрист Евгения Балдина, пишет РИА Новости.

В основном речь идет об использовании профессиональных пестицидов и агрохимикатов, а также нарушении санитарных и экологических норм, отметила специалистка. Проверить, разрешены ли средства, можно в специальном разделе на сайте Минсельхоза. Подходящие виды имеют пометку «Л».

Если использованные на даче пестициды окажутся неправильными, владельцу участка назначат штраф от 1000 до 2000 рублей по статье 8.3. КоАП РФ.

«За проведение обработки рядом с источниками питьевого водоснабжения, такими как колодцы и скважины, предусмотрен штраф от 3000 до 20 000 рублей (пункт 4 статьи 8.42 КоАП РФ). Нарушение санитарных требований, таких как дозировка и сроки обработки, может быть квалифицировано как порча земли и повлечь штраф от 3000 до 5000 рублей (пункт 2 статьи 8.6 КоАП РФ)», — уточнила Балдина.

А если обработка участка причинит вред здоровью или имуществу соседей, нарушитель будет обязан его возместить. Помимо этого, важно, чтобы не пострадали животные, в том числе пчелы. Об использовании химикатов на территории лучше предупредить владельцев соседних участков, чтобы действия не сочли жестоким обращением с животными, заключила юрист.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться дачи из-за захламленного участка.