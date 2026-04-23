Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:04, 23 апреля 2026

Россиян предупредили о наказании за борьбу с вредителями на даче

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: encierro / Shutterstock / Fotodom  

За неправильную обработку дачи от вредителей россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей. О наказании предупредила юрист Евгения Балдина, пишет РИА Новости.

В основном речь идет об использовании профессиональных пестицидов и агрохимикатов, а также нарушении санитарных и экологических норм, отметила специалистка. Проверить, разрешены ли средства, можно в специальном разделе на сайте Минсельхоза. Подходящие виды имеют пометку «Л».

Если использованные на даче пестициды окажутся неправильными, владельцу участка назначат штраф от 1000 до 2000 рублей по статье 8.3. КоАП РФ.

«За проведение обработки рядом с источниками питьевого водоснабжения, такими как колодцы и скважины, предусмотрен штраф от 3000 до 20 000 рублей (пункт 4 статьи 8.42 КоАП РФ). Нарушение санитарных требований, таких как дозировка и сроки обработки, может быть квалифицировано как порча земли и повлечь штраф от 3000 до 5000 рублей (пункт 2 статьи 8.6 КоАП РФ)», — уточнила Балдина.

А если обработка участка причинит вред здоровью или имуществу соседей, нарушитель будет обязан его возместить. Помимо этого, важно, чтобы не пострадали животные, в том числе пчелы. Об использовании химикатов на территории лучше предупредить владельцев соседних участков, чтобы действия не сочли жестоким обращением с животными, заключила юрист.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться дачи из-за захламленного участка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok