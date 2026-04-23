14:38, 23 апреля 2026

Россиян призвали срочно избавиться от сбережений

Аналитик Разуваев: Сберегательная модель поведения россиян мешает росту ВВП
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Усилившаяся склонность россиян к формированию сбережений в сложившихся на российском рынке условиях становится барьером для роста национальной экономики. Об этом заявил кандидат экономических наук Александр Разуваев, его слова приводит портал Bankiros.ru.

Наращивание накоплений граждан, пояснил он, охлаждает потребительский спрос, что не способствует увеличению выручки бизнеса. Кроме того, такая финансовая модель поведения приводит к снижению инвестиций и снижению уровня занятости.

Подобную взаимосвязь в своих трудах американский экономист Джон Мейнард Кейнс описал еще в прошлом веке, назвав ее «парадоксом бережливости». Чтобы оживить российскую экономику, подчеркнул Разуваев, необходим отказ от сбережений и наращивание трат населения. «Экономика — это прежде всего люди, точнее их поведение, а не курсы валют, налоговые и процентные ставки», — резюмировал аналитик.

Ключевым условием для изменения финансовой модели поведения граждан он назвал скорое завершение боевых действий на Украине. При таком раскладе, пояснил Разуваев, россияне в меньшей степени будут опасаться военных и прочих рисков, что поспособствует увеличению потребительских расходов. Дополнительным условием эксперт назвал снижение ключевой ставки до 8-10 процентов годовых. Это поспособствует оживлению внутреннего рынка и приведет к перетоку капитала на фондовый рынок. Без этих условий вернуть российскую экономику к росту будет практически невозможно, заключил он.

