В России сочли СВО и экономический рост несовместимыми понятиями

Аналитик Разуваев: Для роста российской экономики необходимо завершение СВО

Для того чтобы российская экономика вернулась к устойчивому росту, властям необходимо как можно скорее завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом заявил кандидат экономических наук Александр Разуваев, его слова приводит портал Bankiros.ru.

Если Россия не прекратит боевые действия в соседней стране в обозримом будущем, ее бюджет неизбежно столкнется с рецессией, а дефицит госказны продолжит стремительно расти, предупредил аналитик. Необходимо более справедливое распределение расходов, с акцентом в том числе на социальную сферу, подчеркнул Разуваев.

Нынешний дефицит федерального бюджета он назвал «жутким». Еще одной проблемой он назвал слабый приток инвестиций в российскую экономику. Военные и санкционные риски, пояснил аналитик, отпугивают как иностранных, так и отечественных бизнесменов.

Дополнительным барьером он счел жесткую денежно-кредитную политику Центробанка. Для оживления экономики нужно снижать ключевую ставку до 8-10 процентов. Это поспособствует росту потребительских трат и придаст импульс внутреннему рынку. Однако все это не сработает, если боевые действия на Украине не прекратятся в обозримом будущем. «Первое — надо закончить СВО», — заключил Разуваев.

О приближении российской экономики к неизбежной рецессии ранее также предупредили специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Прежняя модель роста, основанная на сочетании увеличения зарплат, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, к настоящему времени исчерпала себя. Новых же драйверов для разгона ВВП за последнее время так и не появилось, констатировали эксперты. На этом фоне выправить ситуацию в среднесрочной перспективе не поможет даже снижение ключевой ставки, пришли к выводу в профильном центре.