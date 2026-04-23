00:38, 23 апреля 2026

Россиянам напомнили о серьезных штрафах за просрочку налоговой декларации

Медякова: За несвоевременную подачу декларации грозит штраф до 30% от налога
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации в России может достигать 30 процентов от суммы налога, а также сопровождаться пенями за каждый день задержки. Об этом рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Медякова в беседе с РИА Новости.

Она напомнила, что налогоплательщикам необходимо подать декларации по форме 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года, чтобы отчитаться о доходах, полученных за 2025 год, с которых не был удержан налог.

«За несдачу декларации — пять процентов от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30 процентов и не менее 1000 рублей. Если налог не уплачен или занижен, дополнительно начисляется штраф в размере 20 процентов от суммы недоимки», — пояснила Медякова. Она уточнила, что за каждый день просрочки начисляются пени исходя из ключевой ставки Банка России.

Эксперт подчеркнула, что обычным гражданам, получившим разовый доход (например, от продажи жилья, автомобиля или подарка не от близких родственников), блокировка счетов не грозит, однако это не отменяет обязанности отчитаться и заплатить налог.

Ранее стало известно, что некоторые операции, проводимые через Систему быстрых платежей (СБП) станут в России платными с 1 мая.

