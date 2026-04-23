14:39, 23 апреля 2026

Россиянам назвали неожиданную пользу сэндвичей

Врач Продеус заявил, что сэндвич с ростбифом может защитить от рака
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Timolina / Shutterstock / Fotodom

Врач-иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам неожиданную пользу сэндвичей с ростбифом. В выпуске, доступном на сайте телеканала, они заявили, что это блюдо может защитить от рака.

Продеус рассказал, что в ростбифе содержится много белка и железа. Эти компоненты, подчеркнул специалист, помогают формировать стойкий иммунитет. «Чтобы иммунная клетка была зубастой, могла бороться с инфекцией, с раком, ей нужны белки, цитокины, активаторы иммунных клеток», — уточнил он.

Хлеб в сэндвиче, объяснил Коновалов, выступает источником углеводов и, в частности, глюкозы. Она необходима для того, чтобы головной мозг работал нормально, заключил офтальмолог.

Ранее Продеус рассказал россиянам о пользе бутербродов с плавленым сыром. Он отметил, что этот продукт полезен для мышц.

