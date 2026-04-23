20:26, 23 апреля 2026

Россиянам отсоветовали гасить ипотеку досрочно

Специалист Овечкин: Досрочное погашение ипотеки выгодно не всем
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Досрочное погашение ипотеки не для всех будет оптимальным и выгодным решением. Быстро избавляться от кредита отсоветовал некоторым россиянам руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, пишут «Известия».

Если у заемщика нет финансовой подушки, решение направлять все свободные средства на выплаты может спровоцировать трудности. Кроме того, на поздних этапах это будет практически бесполезно — повышенные платежи перестанут снижать общую переплату по кредиту.

Самой эффективной стратегией специалист назвал частичное досрочное погашение ипотеки с сокращением срока кредита. «В этом случае заемщик вносит сумму сверх обязательного платежа, не уменьшая ежемесячный взнос, а банк пересчитывает график, "срезая" последние месяцы или годы выплат, на которые и приходились бы проценты», — пояснил Овечкин.

Ранее россиянам назвали способ быстрее накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Для этого гражданам посоветовали воспользоваться материнским капиталом.

    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    В Армении на факельном шествии сожгли флаг Турции

    КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

    Трамп прокомментировал отставку министра ВМС США

    Врач призвал россиян делать салат с сорняком и назвал его деликатесом

    Раздражающую особенность Windows устранили

    Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на чемпионате Европы

    13-летний мальчик сбросил на туристку статуэтку языческого божества и лишил ее жизни

    Повышение квалификации назвали важным условием на современном рынке труда

    Россиянам развеяли страшный миф о попадании молнии в авто

    Все новости
