10:42, 23 апреля 2026Экономика

Россиянам предложили купить участки размером с государства

Участки размером с государства продаются на Алтае и в Тверской областях
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Земельные участки, сопоставимые по площади с государствами, можно приобрести в России на Алтае, в Калининградской и Тверской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Яндекса».

Один из крупнейших лотов расположен в горах Алтая и по размеру сопоставим примерно с третью государства Сан-Марино. Участок расположился на 169 тысячах соток (1,69 тысячи гектаров), состоит из семи смежных земель вблизи села Каракол и Каракольских горных озер. Стоимость объекта — 450 миллионов рублей.

Другой крупный участок площадью в 103 тысячи соток (1,03 тысячи гектаров) составляет примерно половину площади островного государства Науру в Тихом океане. Он находится в урочище «Чегонский маральник» рядом с селом Чегон в Алтайском крае. Земля предлагается в комплекте с поголовьем маралов за 115 миллионов рублей.

Одним из самых крупных также является участок площадью 17 тысяч соток (170 гектаров) в Колосовке Калининградской области. Его площадь чуть меньше Монако. Участок стоит 75 миллионов рублей. На нем разрешены охота и рыболовство, можно возводить охотничьи и рыбацкие домики.

Два участка по 5 тысяч соток (по 50 гектаров), сопоставимые по площади с Ватиканом — еще один крупный лот. Один из участков находится в месте слияния рек Урсул и Катунь в Республике Алтай и предлагается за 135 миллионов рублей. Другой стоит 2 миллиона рублей и расположен в Тверской области в 100 метрах от Волги.

Ранее стало известно, что доля китайских покупателей на рынке элитного загородного жилья Подмосковья выросла за год с 0,5 до 7 процентов. Основную часть покупателей составляют осевшие в России разбогатевшие предприниматели.

