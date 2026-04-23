Россиянин до отправки на СВО пустил в квартиру девушку и остался без вещей и машин

Житель Ростова до отправки на СВО пустил в квартиру девушку и остался без вещей

Житель Ростова-на-Дону до отправки на специальную военную операцию (СВО) пустил жить в свою квартиру девушку и остался без вещей и машин. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Родители россиянина рассказали, что мужчина в 2021 году познакомился с девушкой, которую выгнали из дома. Тот не прошел мимо беды — они стали жить вместе. До поездки на фронт, ростовчанин занимался перепродажей автомобилей, которые чинил сам.

Когда мужчина уехал на спецоперацию, девушка осталась в квартире одна. Мать бойца в 2023 году решила навестить будущую невестку. Женщина обнаружила, что бытовая техника и личные вещи сына пропали. Кроме того, исчезли и все автомобили мужчины. Соседка рассказала, что девушка в отсутствие родственников военного вывозила имущество.

Семья бойца написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело, как утверждают родственники, расследование затянулось. Машины так и не объявили в розыск, при этом две из них уже проданы, а родителям мужчины продолжают присылать штрафы за них. Родственники также обратились в прокуратуру и готовят гражданский иск.

