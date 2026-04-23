13:40, 23 апреля 2026Россия

Россиянин оказался в состоянии «овоща» после простой операции на носу

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

В Саранске пациент частной клиники «КИМ» оказался в состоянии «овоща» и остался инвалидом после простой операции на носу. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, 42-летний мужчина приехал в столицу Республики Мордовия из Сызрани Самарской области, чтобы избавиться от храпа. Для этого потребовалось исправление носовой перегородки, а также операция на мягком небе. Процедуры прошли без происшествий, однако через 20 минут после выхода из наркоза пациент посинел и потерял сознание. Сейчас он находится в вегетативном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам родственников мужчины, в клинике нет реанимации, а помощь вызвали только через два часа. Близкие пациента считают, что за прошедшее время мозг получил поражение из-за нехватки кислорода. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет.

Журналисты попытались связаться с главврачом «КИМ», однако тот отказался разговаривать, а его коллеги заявили, что медик очень занят. Кроме того, выяснилось, что камеры в день происшествия якобы не работали.

В 2018 году сообщалось о смерти ребенка в этой же клинике — несовершеннолетнему стало плохо после удаления аденоидов. Виновным признали анестезиолога, который получил условный срок и сохранил рабочее место. В 2023 году после исправления носа в медучреждении не выжил 37-летний пациент. Тогда же стало известно о смерти 23-летнего диджея, который обратился в «КИМ» для удаления родинки.

Ранее жительница села Усады в Татарстане впала в кому после родов в частном медицинском центре «Клиника Нуриевых». Спасти ее не удалось.

