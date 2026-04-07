08:43, 7 апреля 2026

Россиянка после родов в частном медцентре на два месяца впала в кому и не выжила

Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жительница села Усады в Татарстане после родов в частном медицинском центре «Клиника Нуриевых» на два месяца впала в кому и не выжила. Об этом стало известно kp.ru.

По сведениям российского издания, россиянка забеременела в 2024 году. Роды были назначены на 5 мая 2025-го. Как отметили родственники, в тот день 26-летняя девушка приехала в роддом, но ей сказали, что еще рано, и переназначили роды на 12 мая. Но утром 11 мая она почувствовала себя плохо.

Муж пояснил, что у супруги было повышенное давление. Ей назначили кесарево сечение. Супруги выбрали партнерские роды. По словам мужчины, в процессе девушка начала задыхаться и потеряла сознание. «Врач-анестезиолог сказал "это нормально" и велел продолжать. В 16:45 врачи достали нашего сына, показали его мне, положили на соседний стол и сказали мне покинуть операционную», — поделился россиянин. После врачи объявили, что у пациентки повышенный уровень сахара в крови и проблемы с тромбами.

Девушку перевезли в Районную клиническую больницу (РКБ). Там специалисты объявили, что у пациентки случилось отравление околоплодными водами, то есть они попали в кровь и вызвали сильную аллергическую реакцию. Врачи РКБ на протяжении двух месяцев боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось.

Родители роженицы обратились в Следственный комитет России. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Чернушки Пермского края отвез тела 20-летней жены и ребенка в морг после ошибок врачей.

    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

    Все новости
