Россиянка после родов в частном медцентре на два месяца впала в кому и не выжила

Жительница села Усады в Татарстане после родов в частном медицинском центре «Клиника Нуриевых» на два месяца впала в кому и не выжила. Об этом стало известно kp.ru.

По сведениям российского издания, россиянка забеременела в 2024 году. Роды были назначены на 5 мая 2025-го. Как отметили родственники, в тот день 26-летняя девушка приехала в роддом, но ей сказали, что еще рано, и переназначили роды на 12 мая. Но утром 11 мая она почувствовала себя плохо.

Муж пояснил, что у супруги было повышенное давление. Ей назначили кесарево сечение. Супруги выбрали партнерские роды. По словам мужчины, в процессе девушка начала задыхаться и потеряла сознание. «Врач-анестезиолог сказал "это нормально" и велел продолжать. В 16:45 врачи достали нашего сына, показали его мне, положили на соседний стол и сказали мне покинуть операционную», — поделился россиянин. После врачи объявили, что у пациентки повышенный уровень сахара в крови и проблемы с тромбами.

Девушку перевезли в Районную клиническую больницу (РКБ). Там специалисты объявили, что у пациентки случилось отравление околоплодными водами, то есть они попали в кровь и вызвали сильную аллергическую реакцию. Врачи РКБ на протяжении двух месяцев боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось.

Родители роженицы обратились в Следственный комитет России. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

