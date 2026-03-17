Россиянин отвез тела 20-летней жены и ребенка в морг и получил объяснения от врачей

Житель Чернушки отвез тела 20-летней жены и ребенка в морг после ошибок врачей

Житель города Чернушка Пермского края отвез тела 20-летней жены и ребенка в морг после ошибок врачей при проведении экстренного кесарева сечения. Россиянин рассказал, что получил сообщение с объяснениями от медиков уже после того, как потерял семью. Об этом стало известно порталу 59.ru.

Супруг рассказал, что беременность у супруги не шла гладко. У девушки несколько раз открывались кровотечения. Однако во время каждого из таких случаев она уезжала в больницу, где быстро восстанавливалась.

В ноябре 2024 года, когда плоду было 34 недели, у будущей матери резко подскочило давление. Гинеколог на приеме выписал девушке таблетки, однако в стационар отправлять не стал. Весь день у россиянки шла кровь из носа, затем разболелся низ живота. Медики посчитали, что у девушки начались преждевременные роды. Ее супруг в тот момент находился в 300 километрах от города на вахте.

В больнице выяснилось, что у девушки произошла отслойка плаценты, из-за чего возникло внутреннее кровотечение. Когда пациентка начала терять сознание, в Чернушинской ЦРБ собрали консилиум, на котором было решено провести кесарево. Врачи уже тогда понимали, что плод спасти не удастся.

После операции у девушки поднялось мышечное и внутрибрюшное давление. Девушке установили катетер, после этого у нее открылось внутреннее кровотечение. Супруг уверяет, что в вену жене попали спустя несколько попыток. Это и привело к летальному исходу.

Мужчина забрал тела родных и только после этого с ним связался главврач. Сейчас в Чернушке проходят суды над тремя медиками, следствие полагает, что они допустили во время операции ряд ошибок.

