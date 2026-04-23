Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:24, 23 апреля 2026

Россиянин потерял свободу из-за комментария

В Подмосковье суд арестовал мужчину за оправдывавший терроризм комментарий
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московской области суд арестовал мужчину за оправдывавший терроризм комментарий. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина будет под стражей до 21 июня. Он проходит обвиняемым по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

По версии следствия, 7 марта 2025 года обвиняемый, используя свой аккаунт в одном из мессенджеров, написал комментарий. Согласно заключению специалиста, в нем содержалось публичное оправдание действий, имеющих признаки терроризма.

Ранее в Забайкальском крае суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима 43-летнего местного жителя, который опубликовал в одной из социальных сетей текст, содержащий оправдание террористической деятельности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok