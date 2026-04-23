Россиянин потерял свободу из-за комментария

В Московской области суд арестовал мужчину за оправдывавший терроризм комментарий. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина будет под стражей до 21 июня. Он проходит обвиняемым по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

По версии следствия, 7 марта 2025 года обвиняемый, используя свой аккаунт в одном из мессенджеров, написал комментарий. Согласно заключению специалиста, в нем содержалось публичное оправдание действий, имеющих признаки терроризма.

Ранее в Забайкальском крае суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима 43-летнего местного жителя, который опубликовал в одной из социальных сетей текст, содержащий оправдание террористической деятельности.