Россиянин прокатил ребенка без шлема на байке и попал на видео

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:26, 23 апреля 2026Россия

Майя Назарова

Житель Санкт-Петербурга прокатил ребенка без шлема на байке. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как мужчина на мотоцикле движется с девочкой в центре города. На нем самом надет шлем, тогда как ребенок остается без всякой защиты. Девочку водитель придерживает руками.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность байкера.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин посадил за руль машины 10-летнего сына, чтобы доехать домой. Мужчину привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok