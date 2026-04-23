Россиянин пять раз поставил на «Интер» по ходу матча и выиграл почти 5 миллионов рублей

Россиянин пять раз поставил на «Интер» и выиграл почти 5 миллионов рублей

Клиент букмекерской компании (БК) сделал пять ставок на общую сумму 600 тысяч рублей по ходу матча 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Комо». Об этом сообщает Betonmobile.

Первый раз россиянин поставил 250 тысяч с коэффициентом 4,42 на победу «Интера». На тот момент «Комо» вело со счетом 1:0. Остальные ставки были более мелкими: игрок по два раза предсказал победу миланцев, а также то, что они не проиграют.

«Интер» одержал итоговую победу со счетом 3:2. Россиянин, поставив 600 тысяч, суммарно заработал на матче почти 5 миллионов рублей.

