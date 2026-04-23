Француз выиграл 2,5 миллиона рублей на ставках на погоду при помощи устройства для ухода за волосами. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Игрок сделал ставку на то, что 15 апреля максимальная дневная температура в Париже составит 22 градуса, хотя по прогнозам ожидалось около +18. Для того, чтобы ставка сыграла, мужчина использовал фен для волос. Он подъехал к аэропорту имени Шарля де Голля, подошел к датчику температуры и нагрел его до 22 градусов.

Таким образом, мужчина выиграл 34 тысячи долларов, что в переводе на рубли составляет 2 550 000. После этого букмекер стал брать показания с защищенного датчика температуры в другом аэропорту.

