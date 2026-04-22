Россиянин выиграл более десяти миллионов рублей на матче лидеров РПЛ

Россиянин выиграл 12,6 миллиона рублей на матче «Локомотив» — «Зенит»

Об этом сообщает Betonemobile.

Клиент букмекерской конторы выиграл 12,6 миллиона рублей. Он поставил 3,5 миллиона на ничью в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 3,60.

Команды сыграли со счетом 0:0. На 98-й минуте нападающий «железнодорожников» Николай Комличенко не реализовал пенальти.

Ранее россиянин поставил на ничейный исход матча 26-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» и выиграл более десяти миллионов рублей. Команды сыграли со счетом 1:1.