Россиянин выиграл более десяти миллионов рублей на матче лидеров РПЛ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:45, 22 апреля 2026Спорт

Россиянин выиграл 12,6 миллиона рублей на матче «Локомотив» — «Зенит»
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Россиянин выиграл более десяти миллионов рублей на матче лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Betonemobile.

Клиент букмекерской конторы выиграл 12,6 миллиона рублей. Он поставил 3,5 миллиона на ничью в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 3,60.

Команды сыграли со счетом 0:0. На 98-й минуте нападающий «железнодорожников» Николай Комличенко не реализовал пенальти.

Ранее россиянин поставил на ничейный исход матча 26-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» и выиграл более десяти миллионов рублей. Команды сыграли со счетом 1:1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok