Лидеры РПЛ не забили друг другу ни одного мяча в очном поединке

21:51, 22 апреля 2026

Лидеры РПЛ «Локомотив» и «Зенит» не забили друг другу в очном поединке
Владислав Уткин

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» и «Зенит» не забили друг другу ни одного мяча в очном поединке 26-го тура. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 98-й минуте нападающий хозяев Николай Комличенко не реализовал пенальти. Таким образом, обе команды набрали по очку. «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, у него 56 баллов после 26 сыгранных матчей. «Локомотив» отстает на семь очков, команда Михаила Галактионова идет на третьем месте.

Подопечные Сергея Семака в следующем туре сыграет у себя дома с «Ахматом». Матч пройдет 26 апреля, начало в 19:30 по московскому времени.

«Локомотив» в 27-м туре сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 25 апреля в Самаре, он начнется в 17:00 мск.

