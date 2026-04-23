11:21, 23 апреля 2026

Рыжеволосый мужчина обогатился в гардеробной москвички и попал на видео

Мужчина под видом риелтора попал в квартиру москвички и украл часы за ₽2 млн
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В квартиру 34-летней москвички попал малознакомый мужчина и украл из гардеробной часы стоимостью два миллиона рублей. Видео с моментом кражи сняла камера наблюдения, запись предоставили «Ленте.ру» в столичном главке МВД России.

На кадрах виден рыжеволосый мужчина, снимающий на видео гардеробную, он берет с полки часы и выходит из комнаты.

Москвичка собралась продавать квартиру в Чапаевском проезде. С ней связался мужчина и представился риелтором. Он предложил сделать видеозапись жилья для потенциального покупателя, и под этим предлогом женщина его впустила.

В течение нескольких часов после обращения потерпевшей полиция задержала подозреваемого на Хорошевском шоссе. Им оказался ранее судимый 24-летний житель Республики Удмуртия, который успел сдать в ломбард украденные часы, выручив за них 690 тысяч рублей. Деньги он потратил на свои нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Курска попытался присвоить грузовик, который оставили без присмотра в поле.

