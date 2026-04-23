Самая красивая знаменитость года в откровенном корсете появилась на публике

Актриса Энн Хэтэуэй в откровенном наряде бренда Versace появилась на публике

Американская актриса Энн Хэтэуэй в откровенном виде пришла на премьеру второй части киноленты «Дьявол носит Prada» в Великобритании. Фото публикует Page Six.

43-летняя артистка, которую журнал People признал самой красивой знаменитостью 2026 года, появилась на публике в темно-синем бархатном наряде люксового бренда Versace. Он состоял из длинной юбки с разрезом и корсета с прозрачными вставками по бокам.

При этом стилисты подобрали к изделию открытые туфли и серьги ювелирной марки Bulgari, украшенные бриллиантами и изумрудами, а также уложили волосы телезвезды в высокий хвост. Визажисты, в свою очередь, завершили ее образ макияжем с акцентом на нюдовую помаду.

В марте Энн Хэтэуэй высмеяла слухи о пластике.