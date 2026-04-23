Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:42, 23 апреля 2026Экономика

На продажу выставили дом из культового гангстерского фильма

WSJ: Дом из фильма «Лицо со шрамом» продают за $ 237 млн
Виктория Клабукова

Кадр: фильм «Лицо со шрамом»

В продаже появился особняк, в котором проходили съемки фильма «Лицо со шрамом». О доме мечты любого киномана пишет журнал The Wall Street Journal (WSJ).

Дом общей площадью более 9,6 тысячи квадратных метров выставлен за 237 миллионов долларов (17,7 миллиарда рублей). Здание расположено в деревне Ки-Бискейн в штате Флорида. Дом отличается просторной планировкой. В особняке сохранились оригинальные мраморные полы, а исключительной чертой интерьера являются потолки высотой более семи метров. На нижнем этаже разместилась музыкальная студия, а снаружи возведен бассейн в форме пианино. У дома также оборудована зона отдыха с беседкой.

Роскошный особняк был запечатлен на кинопленке в 1983 году — его интерьеры стали обителью наркобарона Фрэнка Лопеса. Здесь же состоялась первая встреча Тони Монтаны в исполнении Аль Пачино с героиней Мишель Пфайффер, которая спустилась к нему на стеклянном лифте. Лифт остался неизменным.

Факт съемок — не единственное, что роднит дом с гангстерским миром. Усадьба была построена в 1981 году пилотом Роберто Стридингером, осужденным за контрабанду кокаина для колумбийского наркокартеля. Помимо участия в культовой кинокартине, будущий хозяин сможет похвастаться еще одним фактом из истории дома. В 70-х поместье служило зимней резиденцией президенту Ричарду Никсону. Об этом напоминает вертолетная площадка площадью 1,9 тысячи квадратных метров, которая прилагается к сделке.

Сделка с такой стоимостью сможет посоперничать с настоящими рекордсменами. Речь идет о дорогостоящей покупке Марка Цукерберга — недавно медиамагнат приобрел особняк на острове Индиан-Крик, более известный как «бункер миллиардеров». Поместье обошлось Цукербергу в 170 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok