Семенович объяснила агрессию мужчин в отношении женщин

Певица Анна Семенович связала мужскую агрессию по отношению к женщинам с психологическими проблемами. Ее комментарий передает МУЗ ТВ.

Артистка предположила, что причины такого поведения связаны с детскими и юношескими психологическими травмами. «Может, их обидела какая-то женщина, как-то нахамила. Эта травма засела у них глубоко внутри, и они срываются до сих пор», — уточнила Семенович.

Певица предложила всем отправиться к психологу, чтобы справиться с личными проблемами. Она добавила, что сама никогда не сталкивалась с агрессией противоположного пола: «Ни один мужчина не имеет права меня обидеть».

Ранее Семенович раскритиковала матерей, которые запрещают своим детям общаться с отцами. Певица также поддержала инициативу о необходимости отчитываться за расходование алиментов.