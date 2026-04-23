Семенович призвала женщин не мешать общению ребенка с отцом

Анна Семенович: Мать не имеет права препятствовать общению ребенка с отцом

Певица Анна Семенович раскритиковала матерей, которые запрещают своим детям общаться с отцами. Ее комментарий приводит «Звездач».

«Ни одна женщина не имеет права лишать своего ребенка отца. У нее может быть плохое настроение или обида на мужа. Если он плохой муж, это не значит, что он плохой отец», — заявила артистка.

Семенович также поддержала инициативу о необходимости отчитываться за расходование алиментов. Она подчеркнула, что «есть разные дамочки», которые могут потратить деньги на новые туфли, а не на нужды ребенка.

В то же время певица призвала не оскорблять женщин. «Их надо уважать, любить и ценить. Особенно таких красивых, как в России», — заключила она.

Ранее Семенович раскритиковала молодых содержанок. Она призналась, что стала свидетелем диалога девушек, которые резко высказывались по поводу своих избранников. По словам звезды, молодое поколение не желает строить карьеру, чтобы иметь финансовую независимость.