Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:16, 23 апреля 2026Культура

Семенович призвала женщин не мешать общению ребенка с отцом

Анна Семенович: Мать не имеет права препятствовать общению ребенка с отцом
Ольга Коровина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Певица Анна Семенович раскритиковала матерей, которые запрещают своим детям общаться с отцами. Ее комментарий приводит «Звездач».

«Ни одна женщина не имеет права лишать своего ребенка отца. У нее может быть плохое настроение или обида на мужа. Если он плохой муж, это не значит, что он плохой отец», — заявила артистка.

Семенович также поддержала инициативу о необходимости отчитываться за расходование алиментов. Она подчеркнула, что «есть разные дамочки», которые могут потратить деньги на новые туфли, а не на нужды ребенка.

В то же время певица призвала не оскорблять женщин. «Их надо уважать, любить и ценить. Особенно таких красивых, как в России», — заключила она.

Ранее Семенович раскритиковала молодых содержанок. Она призналась, что стала свидетелем диалога девушек, которые резко высказывались по поводу своих избранников. По словам звезды, молодое поколение не желает строить карьеру, чтобы иметь финансовую независимость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok