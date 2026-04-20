Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:57, 20 апреля 2026

Певица Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок из-за нежелания работать
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок. Комментарий она опубликовала в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница поделилась, что стала свидетелем диалога девушек, которые резко высказывались по поводу своих избранников. По словам звезды, молодое поколение не желает строить карьеру, чтобы иметь финансовую независимость.

«Они просто какие‑то лютые содержанки, которые говорили только о шмотках, цацках — настолько скучно. Ни о какой духовности речи не шло, ни о какой работе. Они вообще говорили, что девушка работать не должна, она должна быть просто красивой и делать маникюр», — процитировала певица.

Ранее в апреле стоимость повседневных украшений Семенович превысила миллион рублей. Отмечалось, что певица регулярно носит серьги Graff с бабочками, стоимость которых составляет 1,034 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok