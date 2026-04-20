Певица Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок из-за нежелания работать

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок. Комментарий она опубликовала в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница поделилась, что стала свидетелем диалога девушек, которые резко высказывались по поводу своих избранников. По словам звезды, молодое поколение не желает строить карьеру, чтобы иметь финансовую независимость.

«Они просто какие‑то лютые содержанки, которые говорили только о шмотках, цацках — настолько скучно. Ни о какой духовности речи не шло, ни о какой работе. Они вообще говорили, что девушка работать не должна, она должна быть просто красивой и делать маникюр», — процитировала певица.

Ранее в апреле стоимость повседневных украшений Семенович превысила миллион рублей. Отмечалось, что певица регулярно носит серьги Graff с бабочками, стоимость которых составляет 1,034 миллиона рублей.

