17:08, 23 апреля 2026

Сослуживец Жириновского рассказал о его ежедневных звонках в армии по сломанному телефону

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Во время службы в армии основатель ЛДПР Владимир Жириновский ежедневно в шутку требовал по сломанному телефону подать машину к подъезду. Об этом рассказал друг и сослуживец политика Михаил Дунец в разговоре с Андреем Малаховым, сообщила информационная служба «Вести».

По словам собеседника журналиста, он служил в узле связи, а Жириновский — в политуправлении. «Ну, он сразу получил комнату. Это его обаяние, и он доказал всем, что комната нужна. [Жириновский сказал]: "Я скоро женюсь, будет семья, мне нужна комната"», — вспомнил Дунец.

Получив комнату, основатель ЛДПР также потребовал телефон. Сослуживец пояснил, что не может провести связь, но в шутку предложил поставить аппарат без проводов. Жириновский на это согласился, ответив, что ему не важно состояние аппарата. «И вот каждое утро он вставал, просыпался, на тумбочке стоял телефон, который я принес с узла связи, неработающий, проводов не было, поднимал трубку и говорил: "Начальник охраны. Машины к подъезду!"», — поделился друг политика.

Материалы по теме:
«Будут страшные события»Жириновский успел сделать предсказания на 2024 год о России, Украине и мире. Чем они удивляют?
6 апреля 2024
Биография Владимира Жириновского.Как построил карьеру, чем запомнился, за что его любили и ненавидели в России?
19 декабря 2024
Вованга.Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
26 марта 2022

Ранее журналист Павел Зарубин вспомнил о планах Жириновского в случае победы на президентских выборах в 2000 году. На опубликованных архивных кадрах политик говорит, что собирается оставить две партии, лидера КПРФ Геннадия Зюганова отправить в эмиграцию на Кубу, а главу партии «Яблоко» Григория Явлинского — лечиться в Америку.

    Последние новости

    «В приоритете — безопасность». Путин впервые прокомментировал сбои в работе интернета и рассказал, что будут делать власти

    В России заявили о планах ВСУ дойти до Ростова в случае отказа от СВО в 2022 году

    В Нижегородской области вырос шаровидный краснокнижный гриб

    Суд признал законным штраф в отношении призывавшей к терроризму Трояновой

    Россиянин жестоко изрезал возлюбленную и ее годовалого ребенка

    ЕС ввел санкции против компаний Китая и Белоруссии

    В Госдуме ответили на желание ЕС получить «репарации» России словами «заставим платить»

    Стало известно о планах Вьетнама купить российские Су-57

    Американский боец ММА прилетел в Екатеринбург ради объятий с медведями

    Лидер «Барселоны» выбыл до конца сезона из-за травмы

    Все новости
