Сослуживец Жириновского рассказал о его ежедневных звонках в армии по сломанному телефону

Во время службы в армии основатель ЛДПР Владимир Жириновский ежедневно в шутку требовал по сломанному телефону подать машину к подъезду. Об этом рассказал друг и сослуживец политика Михаил Дунец в разговоре с Андреем Малаховым, сообщила информационная служба «Вести».

По словам собеседника журналиста, он служил в узле связи, а Жириновский — в политуправлении. «Ну, он сразу получил комнату. Это его обаяние, и он доказал всем, что комната нужна. [Жириновский сказал]: "Я скоро женюсь, будет семья, мне нужна комната"», — вспомнил Дунец.

Получив комнату, основатель ЛДПР также потребовал телефон. Сослуживец пояснил, что не может провести связь, но в шутку предложил поставить аппарат без проводов. Жириновский на это согласился, ответив, что ему не важно состояние аппарата. «И вот каждое утро он вставал, просыпался, на тумбочке стоял телефон, который я принес с узла связи, неработающий, проводов не было, поднимал трубку и говорил: "Начальник охраны. Машины к подъезду!"», — поделился друг политика.

Ранее журналист Павел Зарубин вспомнил о планах Жириновского в случае победы на президентских выборах в 2000 году. На опубликованных архивных кадрах политик говорит, что собирается оставить две партии, лидера КПРФ Геннадия Зюганова отправить в эмиграцию на Кубу, а главу партии «Яблоко» Григория Явлинского — лечиться в Америку.