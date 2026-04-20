В России вспомнили о планах Жириновского в случае победы на выборах президента в 2000 году

В случае победы на выборах президента России в 2000 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский хотел оставить две партии. Об этом вспомнил журналист Павел Зарубин в Telegram.

К посту приложено видео, записанное во время избирательной кампании 2000 года, на котором кандидат на пост президента рассказывает о своих планах. «[Владимира] Путина, может быть, оставлю премьер-министром. ЛДПР будет правящая партия. [Геннадий] Зюганов — в эмиграцию, послом на Кубу. Пусть там сидит: остров счастья, утопия. И [Григория] Явлинского — лечиться в Америку», — говорит Жириновский.

Досрочные выборы президента России состоялись 26 марта 2000 года в связи с отставкой первого главы государства Бориса Ельцина. Победу на них с результатом в 52,9 процента голосов одержал Владимир Путин. Второе место занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, за которого проголосовали 29,2 процента избирателей, а третье — глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский с 5,8 процента. Жириновский на тех выборах оказался на пятом месте, набрав 2,7 процента голосов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Жириновский состояли в очень содержательном диалоге. По его словам, глава государства с уважением относился к лидеру ЛДПР.