09:19, 23 апреля 2026

Спрос на один вид кредитов в России достиг максимума

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам марта 2026-го суммарный объем выдачи потребительских кредитов в России достиг максимального значения с сентября 2024-го. О резком росте спроса на этот вид займов на внутреннем рынке сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

За первый месяц весны показатель вплотную приблизился к отметке в 380 миллиардов рублей, уточнили аналитики. Достигнутый результат оказался почти на треть выше в сравнении с февральским показателем. В годовом выражении объемы выдачи увеличились в 1,7 раза.

Одновременно с этим заметно выросло и количество одобрений такого вида займов. За отчетный период финансовые организации выдали гражданам в общей сложности 2,1 миллиона потребкредитов. В месячном выражении показатель увеличился на 25 процентов, в годовом — почти в полтора раза, констатировали эксперты.

Спрос на займы в России продолжает расти вопреки заградительным ставкам по таким видам банковских продуктов. К середине марта реальные ставки по займам на внутреннем рынке оказались вдвое выше ключевой. Несмотря на это, количество выданных в январе-марте потребительских займов в стране увеличилось на 27,1 процента год к году. Резкий рост спроса на кредиты эксперты объяснили в том числе ухудшением финансового положения граждан и замедлением темпов увеличения зарплат.

