08:13, 23 апреля 2026

США разозлись на Ирак

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа заморозила часть поставок американской валюты иракскому правительству. Причиной стало растущее недовольство Вашингтона действиями проиранских вооруженных группировок в стране. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, под ограничения попали около 500 миллионов долларов, полученных от продажи иракской нефти. Деньги поступают в рамках соглашения, заключенного еще в период американской оккупации Ирака. Регулярные вливания наличных используются для поддержания курса иракского динара.

Приостановка затрагивает лишь часть средств — около пяти процентов от общего объема. Однако этот шаг вызвал серьезную тревогу в правительстве Багдада. Местные чиновники опасаются, что административные меры США могут обрушить хрупкую экономику страны.

«Они знают, что поставки долларов — единственный канал доступа Ирака к иностранной валюте, — заявил один из иракских дипломатов. — Если они прекратят это, иракское правительство рухнет».

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт подчеркнул, что США не потерпят атак на американские интересы. Вашингтон ожидает от Багдада немедленных действий по ликвидации поддерживаемых Ираном вооруженных формирований.

Тупиковая ситуация совпала с борьбой за пост премьер-министра Ирака. Правящая шиитская коалиция, связанная с ополченцами, фактически контролирует процесс выбора главы правительства. Трамп ранее уже выражал несогласие с кандидатурой бывшего лидера Нури аль-Малики, пригрозив прекратить помощь стране в случае его возвращения к власти.

Ранее военизированные шиитские группировки Ирака приняли решение приостановить операции против Израиля и США на две недели.

