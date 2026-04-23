Стали известны подробности наступления ВС России в Харьковской области

Рожин: ВС России перешли в наступление на северо-востоке Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в Харьковской области. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

«ВС РФ перешли в наступление на северо-востоке Харьковской области. Наши подразделения на Волчанском участке продвигаются сразу в нескольких населенных пунктах», — говорится в публикации.

Аналитик уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются по всей линии фронта перейти к стратегической обороне. В то же время армия России продвигается вдоль участков Белый Колодезь — Приколотное, у Верхней Писаревки и в районе Зыбино.

Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по своим военнослужащим в Харьковской области. Это произошло у села Ковшаровка.