09:31, 23 апреля 2026Бывший СССР

ВСУ открыли огонь по своим в Харьковской области

Марочко: ВСУ открыли огонь по отступающим штурмовикам-наемникам у Ковшаровки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили иностранных наемников-штурмовиков во время дружественной перестрелки у села Ковшаровка в Харьковской области. Об этом подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС.

«Следует отметить, что в уничтоженных штурмовых подразделениях принимали участие иностранные наемники, которые не входили в состав украинской армии и являлись отдельным добровольческим подразделением», — отметил он.

По словам Марочко, огонь открыли заградотряды, которые получили команду не допустить бегства с поля боя украинских подразделений.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 100 складов ВСУ в Харьковской области. Такие результаты были достигнуты с начала апреля.

