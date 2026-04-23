Целые подразделения ВСУ пропали без вести в районе одного города

Целые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в Харьковской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Сообщается, что это произошло в районе Волчанска.

«Отчаявшиеся родственники солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ищут целые подразделения бригады, пропавшие без вести в Волчанском районе», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 100 складов ВСУ в Харьковской области. Такие результаты были достигнуты с начала апреля.