Су-57Э усовершенствуют

09:39, 23 апреля 2026Наука и техника

«Рособоронэкспорт»: Облик Су-57Э в части ИИ постоянно совершенствуется
Иван Потапов
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Технический облик российского истребителя пятого поколения Су-57Э в части искусственного интеллекта (ИИ) постоянно совершенствуется. Об этом ТАСС на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), рассказал официальный представитель компании «Рособоронэкспорт».

«Элементы ИИ позволяют обеспечить высокую автоматизацию и интеллектуализацию борта, налаживают определенную выдачу подсказок летчику в сложной тактической обстановке, позволяя реализовать весь потенциал истребителя», — сказал собеседник.

По его словам, летчик Су-57Э получает информацию по двум каналам связи — в аудио и видео форматах.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Ранее автор американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон заявил, что российские истребители пятого поколения Су-57 и будущий стратегический бомбардировщик — перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) — находятся на грани исчезновения.

Также в апреле агентство сообщило, что Су-57Э показали на выставке вооружения и военной техники в Куала-Лумпуре.

