Сына иранского шаха Пехлеви неизвестный облил томатным соком

Сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком в Берлине

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

На пресс-конференции в центре Берлина неизвестный облил томатным соком сына последнего иранского шаха Резу Пехлеви. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

В публикации говорится, что по завершении мероприятия гостя Федерального союза прессы на выходе из здания облили жидкостью, предположительно, томатным соком. Сотрудники немедленно задержали напавшего, которого передали полиции.

В Германии 13-летний школьник, гулявший в окрестностях Берлина, обнаружил бронзовую монету, отчеканенную в древней Трое более 2000 лет назад.