18:51, 23 апреля 2026Мир

Сына иранского шаха Пехлеви неизвестный облил томатным соком

Сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком в Берлине
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Christian Mang / Reuters

На пресс-конференции в центре Берлина неизвестный облил томатным соком сына последнего иранского шаха Резу Пехлеви. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

В публикации говорится, что по завершении мероприятия гостя Федерального союза прессы на выходе из здания облили жидкостью, предположительно, томатным соком. Сотрудники немедленно задержали напавшего, которого передали полиции.

