Тимати отреагировал на санкции Евросоюза

Рэпер Тимати заявил, что ему «пофигу» на внесение в санкционные списки Евросоюза

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза (ЕС). Его слова приводит Telegram-канал Mash.

«В отличие от многих чиновников у меня нет и никогда не было западных счетов и недвижимости в Европе. Поэтому мне пофигу», — заявил артист.

В рамках 20-го пакета объединение утвердило в отношении Юнусова персональные санкции «за поддержку России».

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против рэпера и продюсера Тимати, а также в отношении директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.