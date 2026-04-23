19:45, 23 апреля 2026Культура

Тимати отреагировал на санкции Евросоюза

Рэпер Тимати заявил, что ему «пофигу» на внесение в санкционные списки Евросоюза
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза (ЕС). Его слова приводит Telegram-канал Mash.

«В отличие от многих чиновников у меня нет и никогда не было западных счетов и недвижимости в Европе. Поэтому мне пофигу», — заявил артист.

В рамках 20-го пакета объединение утвердило в отношении Юнусова персональные санкции «за поддержку России».

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против рэпера и продюсера Тимати, а также в отношении директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

    Последние новости

    Медведев ответил на желание ЕС получить «репарации» России словами «идиотская логика»

    ФСИН прокомментировала побег двух российских осужденных

    На Солнце произошла сильнейшая за последнее время вспышка

    Воздух в Туапсе перестал быть безопасным

    Российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях

    Новые антироссийские санкции ЕС назвали ритуальным действом

    В МФЦ «воскресили» жительницу Подмосковья

    Экс-министра обороны Грузии приговорили к тюремному сроку

    Артемий Лебедев дал совет переживающему из-за третьей мировой войны зрителю

    Все новости
