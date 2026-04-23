Трамп назвал надежной прорванную десятками судов блокаду США

Трамп: ВМС США полностью контролируют Ормузский пролив, он надежно закрыт

Военно-морские силы (ВМС) США полностью контролируют Ормузский пролив и надежно закрыли его до тех пор, пока Иран не согласится на сделку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Ни одно судно не может войти в него или покинуть его без разрешения ВМС США. Он надежно закрыт до тех пор, пока Иран не заключит соглашение!» — написал американский лидер.

Ранее газета Financial Times сообщила, что американскую блокаду Ормузского пролива обошли несколько десятков иранских судов. По данным издания, это удалось сделать по меньшей мере 34 танкерам.

О начале блокады иранских портов в Ормузском проливе США объявили 13 апреля. Решение Вашингтона связали с провалом первого раунда американо-иранских мирных переговоров в Исламабаде.