Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 23 апреля 2026Мир

Трамп назвал надежной прорванную десятками судов блокаду США

Виктория Кондратьева
Военно-морские силы (ВМС) США полностью контролируют Ормузский пролив и надежно закрыли его до тех пор, пока Иран не согласится на сделку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Ни одно судно не может войти в него или покинуть его без разрешения ВМС США. Он надежно закрыт до тех пор, пока Иран не заключит соглашение!» — написал американский лидер.

Ранее газета Financial Times сообщила, что американскую блокаду Ормузского пролива обошли несколько десятков иранских судов. По данным издания, это удалось сделать по меньшей мере 34 танкерам.

О начале блокады иранских портов в Ормузском проливе США объявили 13 апреля. Решение Вашингтона связали с провалом первого раунда американо-иранских мирных переговоров в Исламабаде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok