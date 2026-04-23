22:07, 23 апреля 2026Мир

Трамп назвал условие для сделки с Ираном

Трамп заявил, что заключит сделку с Ираном только на выгодных для США условиях
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о возможном заключении соглашения с Ираном. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал условие для соглашения с Ираном и подчеркнул, что США заключат его только на выгодных для себя условиях. «Сделка будет заключена только тогда, когда это будет целесообразно и выгодно для Соединенных Штатов Америки, наших союзников и, по сути, для всего остального мира», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что открытие Ормузского пролива для судоходства сделает соглашение с Ираном невозможным. По его мнению, Тегеран на самом деле хочет открыть Ормузский пролив, поскольку из-за его перекрытия он теряет 500 миллионов долларов каждый день.

