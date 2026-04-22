04:40, 22 апреля 2026Мир

Трамп сделал признание о сделке с Ираном

Трамп: Открытие Ормузского пролива сделает сделку с Ираном невозможной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что открытие Ормузского пролива для судоходства сделает соглашение с Ираном невозможным. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

«Четыре дня назад ко мне обращались люди, говоря: "Сэр, Иран хочет немедленно открыть пролив". Но если мы это сделаем, то сделки с Ираном никогда не будет, если только мы не взорвем остальную часть страны, включая их лидеров!», — признал он.

Американский лидер подчеркнул, что Иран на самом деле хочет открыть Ормузский пролив, поскольку из-за его перекрытия исламская республика теряет 500 миллионов долларов каждый день. Трамп добавил, что это он закрыл пролив, а Иран говорит о перекрытии только чтобы «сохранить лицо».

Ранее стало известно, что Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой о приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф

