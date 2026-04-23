Туриста нашли бездыханным в ванной в тюрьме Индонезии

Турист умер в тюрьме Индонезии в результате сильного стресса

Британского туриста нашли бездыханным в ванной в тюрьме города Депок в Индонезии. Об этом пишет издание Indonesia Expat.

Уточняется, что мужчину задержали 20 апреля за просроченный вид на жительство. О его смерти в тюрьме стало известно спустя менее суток — его тело нашли в ванной комнате на следующий день.

В полиции сообщили, что это произошло в результате сильного стресса у заключенного. Также есть подозрения, что турист страдал от депрессии.

Ранее мужчина приехал с женой на отдых на Бали и был найден бездыханным в бассейне. Гости отеля, персонал и парамедики пытались спасти туриста, но безуспешно.

