Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:09, 23 апреля 2026Путешествия

Туристы упали с надувного круга в аквапарке и сломали позвоночники

Надувной круг с туристами перевернулся на горке в аквапарке штата Миссури
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom  

Трое туристов упали с перевернувшегося надувного круга на горке в аквапарке США и сломали позвоночники. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 23 августа 2025 года, однако иск был подан лишь 17 апреля 2026 года. Сообщается, что трое молодых людей в возрасте 20 лет приехали в аквапарк Six Flags St. Luis в штате Миссури и отправились на горку Typhoon Twister, длина которой — 38 метров.

Во время катания надувная лодка, на которую посадили молодых людей, перевернулась. Туристов выбросило из нее, в результате чего они получили серьезные травмы — в основном переломы позвоночника и сотрясение мозга. У одного из них из-за сильного удара случилась амнезия. Всех пострадавших госпитализировали.

В иске они призвали Six Flags St. Luis должным образом обучать сотрудников и проверить горку на предмет безопасности. Кроме того, каждый из гостей потребовал от места отдыха 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Ранее отдыхавший в Европе турист воспользовался горкой прогулочной яхты. После спуска с нее он не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok