Депутат Зайончковская-Герник: Мерц сошел с ума, пытаясь продвинуть Киев в ЕС

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц сошел с ума, предложив усилить интеграцию Украины с ЕС.

Она написала, что Мерц хочет содействовать полному вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента.

Зайончковская-Герник отмечает, что интересы Киева защищены Брюсселем лучше, чем интересы Польши.

Ранее сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с облегчением восприняла новость о том, что президент США Дональд Трамп не пострадал при стрельбе во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton.