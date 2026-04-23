Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
12:31, 26 апреля 2026

В Европарламенте заявили о безумных идеях Мерца

Депутат Зайончковская-Герник: Мерц сошел с ума, пытаясь продвинуть Киев в ЕС
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Petros Karadjias / AP

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц сошел с ума, предложив усилить интеграцию Украины с ЕС.

Она написала, что Мерц хочет содействовать полному вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента.

Зайончковская-Герник отмечает, что интересы Киева защищены Брюсселем лучше, чем интересы Польши.

Ранее сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с облегчением восприняла новость о том, что президент США Дональд Трамп не пострадал при стрельбе во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton.

