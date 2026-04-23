В Госдуме дали совет попадающим под сокращение и увольнение россиянам

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рекомендовала попадающим под сокращение и увольнение россиянам обратиться в Центр занятости населения. Своим советом депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас Центры занятости населения сейчас серьезно отличаются от тех, к которым привыкли люди еще 10 лет назад. То есть это действительно центры содействия карьерной занятости. Можно получить тысячу профессий или специальностей по программам бесплатного государственного обучения. Для этого, конечно, нужно обратиться в Центр занятости официально», — поделилась Бессараб.

По словам депутата, на сегодняшний день в России количество вакансий в пять раз превышает количество безработных, ищущих работу. При этом она добавила, что уровень вакансий может не удовлетворять человека.

«Нужно сначала обратиться, найти работу, которая по душе. Если нет такой работы, то переобучиться, пройти повышение квалификации. Повторюсь, на рынке более тысячи востребованных профессий. А для участников СВО еще больше. Много специальностей, которым можно обучиться. Это и IT-специалисты, и финансовый консалтинг. Но в большей степени, конечно, требуются специалисты, что называется, "синие воротнички" — это рабочие высокооплачиваемые, высококвалифицированные профессии», — заключила Бессараб.

Ранее стало известно, что в России с середины прошлого года стабильно растет количество сотрудников, которых планируется сократить. По состоянию на 1 апреля по сравнению с июнем оно увеличилось на 43 процента, до 105 147 человек.

Больше всего сокращений намечается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и Московской области. Под угрозой находятся работники в сферах управления финансами и налогообложения, в органах госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера, а также медицинские работники.

