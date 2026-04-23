Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 23 апреля 2026

В Госдуме дали совет попадающим под сокращение и увольнение россиянам

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рекомендовала попадающим под сокращение и увольнение россиянам обратиться в Центр занятости населения. Своим советом депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас Центры занятости населения сейчас серьезно отличаются от тех, к которым привыкли люди еще 10 лет назад. То есть это действительно центры содействия карьерной занятости. Можно получить тысячу профессий или специальностей по программам бесплатного государственного обучения. Для этого, конечно, нужно обратиться в Центр занятости официально», — поделилась Бессараб.

По словам депутата, на сегодняшний день в России количество вакансий в пять раз превышает количество безработных, ищущих работу. При этом она добавила, что уровень вакансий может не удовлетворять человека.

«Нужно сначала обратиться, найти работу, которая по душе. Если нет такой работы, то переобучиться, пройти повышение квалификации. Повторюсь, на рынке более тысячи востребованных профессий. А для участников СВО еще больше. Много специальностей, которым можно обучиться. Это и IT-специалисты, и финансовый консалтинг. Но в большей степени, конечно, требуются специалисты, что называется, "синие воротнички" — это рабочие высокооплачиваемые, высококвалифицированные профессии», — заключила Бессараб.

Материалы по теме:
«Специалистов не хватает катастрофически» Бизнес столкнулся с дефицитом кадров в сфере ИИ. Как эту проблему будут решать в России?
«Специалистов не хватает катастрофически»Бизнес столкнулся с дефицитом кадров в сфере ИИ. Как эту проблему будут решать в России?
5 февраля 2026
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
«Это тревожный сигнал»Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
3 апреля 2026

Ранее стало известно, что в России с середины прошлого года стабильно растет количество сотрудников, которых планируется сократить. По состоянию на 1 апреля по сравнению с июнем оно увеличилось на 43 процента, до 105 147 человек.

Больше всего сокращений намечается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и Московской области. Под угрозой находятся работники в сферах управления финансами и налогообложения, в органах госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера, а также медицинские работники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Ожидаемые Киевом ракеты для «ударов по Москве» подешевеют

    Иран впервые получил доход от сборов за проход судов через Ормузский пролив

    Пытавшийся взорвать главу поселения россиянин получил 26 лет колонии

    Польского импортера дорогих машин в Россию оштрафовали на миллионы

    Названа главная «вредная привычка» ВСУ на фронте

    На передовой рассказали о новой засадной тактике украинских БПЛА

    Бабкина объяснила выбор Бузовой на роль в спектакле

    Раскрыта маскировавшаяся под борцов с наркотиками банда грабителей в России

    Обвиняемая в хищении российская экс-чиновница сбежала из-под домашнего ареста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok