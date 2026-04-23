Число рекомендованных к увольнению сотрудников в России взлетело

«Ведомости»: С июня объем ожидаемых сокращений работников в России вырос на 43 %

В России с середины прошлого года стабильно растет количество сотрудников, которых планируется сократить. По состоянию на 1 апреля по сравнению с июнем оно увеличилось на 43 процента, до 105 147 человек. Об этом со ссылкой на данные Роструда, представленные на заседании Российской трехсторонней комиссии, пишут «Ведомости».

Больше всего сокращений намечается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и Московской области. Под угрозой находятся работники в сферах управления финансами и налогообложения, в органах госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера, а также медицинские работники.

Фактический рост числа сокращенных сотрудников также имеет место. По данным Росстата, в четвертом квартале прошлого года их количество увеличилось на 59 процентов в годовом выражении.

Руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов подтвердил увеличение сокращений, однако подчеркнул, что они пока что носят точечный характер. Чаще всего работы лишаются представители бюджетного сектора — сотрудники органов власти на региональном и муниципальном уровнях, что может объясняться нехваткой средств.

Дефицит консолидированного бюджета (включает также данные региональных бюджетов и внебюджетных фондов) в 2025 году достиг беспрецедентных 8,3 триллиона рублей, а в первом квартале 2026 года доходы федерального бюджета оказались в полтора раза ниже расходов.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов добавил, что на увольнения во внебюджетном секторе влияет снижение темпов экономического роста и потребительского спроса, эффект чего усиливает высокая ключевая ставка Центробанка.

Одновременно с ростом планов по сокращению персонала увеличивается и число сотрудников с сокращенным рабочим днем или неполной рабочей неделей. На середину апреля за последний месяц оно выросло с 80 455 человек до 82 394 человек. Кроме того, в простое находятся 40 714 человек — на 704 человека больше, чем месяцем ранее.

Банк России ранее сообщил, что в четвертом квартале 2025 года численность сотрудников, которые работали в режиме неполного рабочего времени или находились в простое, выросла на 9,9 процента по сравнению со вторым кварталом, до максимума со времен пандемии COVID-19.